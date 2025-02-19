Боссы «Аталанты» постараются уладить конфликт Гасперини и Лукмана. Форвард хочет уйти из клуба с прошлого года
Вчера «Аталанта» проиграла ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3, 2:5 по сумме двух игр) и вылетела из турнира. На 61-й минуте Лукман не забил 11-метровый при счете 1:3.
После матча главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал нигерийца за нереализованный пенальти. Лукман ответил в соцсетях: «Это ранит и вызывает ощущение глубокого неуважения».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Адемола хочет уйти из клуба этим летом. Нападающий планирует уйти еще с лета 2024 года.
«Аталанта» постарается прояснить конфликтную ситуацию, но это не повлияет на планы Лукмана. В конфликт вмешаются члены семьи Перкасси, частично владеющей клубом.
«Один из худших пенальтистов, которых я видел». Гасперини наехал на Лукмана за промах – а он обиделся
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