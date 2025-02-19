Гасперини о вылете из ЛЧ: «Лукман – один из худших пенальтистов, что я видел. У него ужасная статистика даже на тренировках. Ретеги и Де Кетеларе были на поле – я не оценил этот момент»

Джан Пьеро Гасперини раскритиковал Адемолу Лукмана за незабитый пенальти.

Вчера «Аталанта » проиграла ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брюгге » (1:3, 2:5 по сумме двух игр) и вылетела из турнира. На 61-й минуте второго тайма при счете 1:3 нигериец не забил 11-метровый.

«Лукман не должен был исполнять, он один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная статистика даже на тренировках, он крайне редко забивает.

Ретеги и Де Кетеларе были на поле, но Лукман в момент повышенного энтузиазма после забитого мяча решил взять мяч, и это был момент, который я совсем не оценил», – цитирует TuttoMercatoWeb главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Гасперини о вылете от «Брюгге»: «0:3 к перерыву – это было несправедливо, могло быть 2:1. Нереализованный пенальти подорвал энтузиазм «Аталанты»