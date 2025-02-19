Гасперини о вылете из ЛЧ: «Лукман – один из худших пенальтистов, что я видел. У него ужасная статистика даже на тренировках. Ретеги и Де Кетеларе были на поле – я не оценил этот момент»
Вчера «Аталанта» проиграла ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3, 2:5 по сумме двух игр) и вылетела из турнира. На 61-й минуте второго тайма при счете 1:3 нигериец не забил 11-метровый.
«Лукман не должен был исполнять, он один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная статистика даже на тренировках, он крайне редко забивает.
Ретеги и Де Кетеларе были на поле, но Лукман в момент повышенного энтузиазма после забитого мяча решил взять мяч, и это был момент, который я совсем не оценил», – цитирует TuttoMercatoWeb главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Гасперини о вылете от «Брюгге»: «0:3 к перерыву – это было несправедливо, могло быть 2:1. Нереализованный пенальти подорвал энтузиазм «Аталанты»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий