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  • Венгер про Салаха: «Выдающийся игрок. Раньше он использовал 1 из 6 моментов, теперь – 2 из 2. Он не только очень талантлив, но и умен»
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Венгер про Салаха: «Выдающийся игрок. Раньше он использовал 1 из 6 моментов, теперь – 2 из 2. Он не только очень талантлив, но и умен»

Арсен Венгер высоко оценил игру Мохамеда Салаха за «Ливерпуль».

«В современном футболе мы часто видим такую картину, как сегодня: «Манчестер Сити» владеет мячом 60-70% времени, а побеждает «Ливерпуль» – 2:0. Так складывается из-за игроков, находящихся на другом уровне, таких как Салах. Он забил и сделал голевой пас.

Я читал, что у него 38 голевых действий, и они принесли «Ливерпулю» 41 очко в этом сезоне. Его нельзя исключать из числа претендентов на какой бы то ни было ценный индивидуальный приз. Это выдающийся футболист.

И больше всего в его карьере мне нравится то, что он становился все лучше и лучше с каждым годом. Его реализация становится лучше, количество действий сократилось, а качество – нет. Это показывает, что он не только очень талантлив, но и умен.

Я играл против него, когда он получал 6 моментов и забивал 1 гол. Сегодня у него 2 момента и 2 гола. И мне нравится, что он нашел баланс между желанием забить и готовностью поделиться мячом. Было время, когда у него были разногласия с Мане, потому что каждый пытался забить сам. И Салах теперь понимает, что для того, чтобы стать действительно великим футболистом, он должен и делиться мячом», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoСадьо Мане
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