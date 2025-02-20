Экс-президент «Барсы» Гаспар о Винисиусе: «Он примет предложение из Саудовской Аравии, надеюсь. У него ужасный характер, но он большой игрок и всегда очень мотивирован «Реалом»

Жоан Гаспар хотел бы, чтобы Винисиус Жуниор перешел в саудовскую лигу.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии готовы летом предложить «Реалу » около 300 млн евро за полузащитника. Игрок может получить 200 млн евро за сезон по пятилетнему контракту. Утверждалось, что бразилец всерьез задумывается о переходе.

Бывший президент «Барселоны» Гаспар надеется, что предложение будет «достаточно хорошим, чтобы убедить Винисиуса ».

«Как болельщик «Барселоны», я надеюсь, что Винисиус примет предложение из Саудовской Аравии. Надеюсь, Винисиус примет его, так как он один из больших игроков, и его уход будет лучше всего для сине-гранатовых.

Он очень быстрый игрок, с впечатляющим дриблингом. У него ужасный характер, но он всегда очень мотивирован своей командой», – сказал Гаспар .