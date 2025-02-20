У Салаха 10 матчей с голом и ассистом в сезоне АПЛ. В топ-5 лиг последним такого добивался Месси 10 лет назад

Мохамед Салах приблизился к рекорду Лионеля Месси.

В матче 29-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой » (2:2) вингер «Ливерпуля » отметился голом и результативной передачей.

Этот матч стал десятым для Салаха в текущей АПЛ , в котором он отметился забитым мячом и ассистом.

Египтянин стал первым игроком после Месси в сезоне-2014/15 (11 матчей за «Барсу»), кому удалось достичь этой отметки в топ-5 лиг за сезон.