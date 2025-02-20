У Салаха 10 матчей с голом и ассистом в сезоне АПЛ. В топ-5 лиг последним такого добивался Месси 10 лет назад
Мохамед Салах приблизился к рекорду Лионеля Месси.
В матче 29-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:2) вингер «Ливерпуля» отметился голом и результативной передачей.
Этот матч стал десятым для Салаха в текущей АПЛ, в котором он отметился забитым мячом и ассистом.
Египтянин стал первым игроком после Месси в сезоне-2014/15 (11 матчей за «Барсу»), кому удалось достичь этой отметки в топ-5 лиг за сезон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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