«Ман Сити» уверен, что будет оправдан по делу о 115 нарушениях. Возможные санкции никак не учитываются в новых контрактах «горожан» с игроками
Об этом рассказал журналист Дэвид Орнстейн.
«Манчестер Сити» полностью уверен в том, что будет оправдан, что его невиновность будет доказана. Клуб работает в обычном режиме, мы видели активную работу на рынке в январе, и ни один из трансферов, насколько мне известно, не был сделан с целью упредить возможное наказание, поскольку «горожане» не думают, что их накажут.
В ходе переговоров в последние годы ни в одном случае не было условий, которые говорили бы: «Если «Ман Сити» будет наказан, произойдет вот это». Футболисты хотят переходить в «Ман Сити», и клуб продолжает работать.
Эта ситуация никак не повлияла ни на контракт Гвардиолы, ни на контракт Холанда, ни на решение Бегиристайна уйти. В клубе считают, что все будет хорошо», – сказал журналист в эфире NBC Sports.
Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» завершились. Вердикт объявят в ближайшие месяцы
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