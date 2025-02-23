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«Ман Сити» уверен, что будет оправдан по делу о 115 нарушениях. Возможные санкции никак не учитываются в новых контрактах «горожан» с игроками

«Манчестер Сити» убежден, что избежит наказания за потенциальное нарушение ФФП.

Об этом рассказал журналист Дэвид Орнстейн.

«Манчестер Сити» полностью уверен в том, что будет оправдан, что его невиновность будет доказана. Клуб работает в обычном режиме, мы видели активную работу на рынке в январе, и ни один из трансферов, насколько мне известно, не был сделан с целью упредить возможное наказание, поскольку «горожане» не думают, что их накажут.

В ходе переговоров в последние годы ни в одном случае не было условий, которые говорили бы: «Если «Ман Сити» будет наказан, произойдет вот это». Футболисты хотят переходить в «Ман Сити», и клуб продолжает работать.

Эта ситуация никак не повлияла ни на контракт Гвардиолы, ни на контракт Холанда, ни на решение Бегиристайна уйти. В клубе считают, что все будет хорошо», – сказал журналист в эфире NBC Sports.

Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» завершились. Вердикт объявят в ближайшие месяцы

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: City Xtra
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
logoЭрлинг Холанд
logoПеп Гвардиола
Чики Бегиристайн
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