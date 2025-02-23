Пеп о критике после поражений: «В Мадриде я был в центре внимания, меня уничтожали. Тренеры обвиняют игроков, спасая свою задницу, чтобы не брать на себя ответственность – я избегаю этого»
Пеп Гвардиола высказался о критике в адрес тренеров после поражений.
«Единственное, к чему я стремлюсь с тех пор, как начал тренерскую карьеру, – это не терять своих игроков. Я теряю своих игроков из-за того, что не могу выбрать, ставить их в стартовый состав или оставить в запасе.
Я был футболистом, который не играл, и люди это понимали. Но я всегда думал, что когда тренер перекладывает вину на игроков, он спасает свою задницу, чтобы не брать на себя ответственность, понимая, что весь мир будет обвинять его.
В Мадриде я был в центре внимания, меня уничтожали. Но я избегаю обвинений в адрес игроков, этого никогда бы не проиошло», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Sky Sports Premier League
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