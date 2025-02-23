Пеп об игре с «Ливерпулем» без Холанда: «За 9 лет мы много играли без важных игроков и выжили. В этом сезоне у нас не получалось, но в особенных матчах мы обязаны это делать»

Пеп Гвардиола объяснил, почему Эрлинг Холанд не сыграет с «Ливерпулем».

Норвежский форвард «Манчестер Сити » не попал в заявку на матч 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля », который начнется в 19:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию .

«Вчера после тренировки он не чувствовал себя хорошо.

За эти девять лет мы много сезонов играли без действительно важных игроков, и мы выжили.

В этом сезоне у нас было много травм, и мы не смогли это пережить, но в особенных играх мы обязаны это делать», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола в эфире Sky Sports.

Напомним, Холанд не сыграл в прошлой игре против «Реала» в Лиге чемпионов (1:3) из-за травмы колена .