Пеп об игре с «Ливерпулем» без Холанда: «За 9 лет мы много играли без важных игроков и выжили. В этом сезоне у нас не получалось, но в особенных матчах мы обязаны это делать»
Пеп Гвардиола объяснил, почему Эрлинг Холанд не сыграет с «Ливерпулем».
Норвежский форвард «Манчестер Сити» не попал в заявку на матч 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля», который начнется в 19:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Вчера после тренировки он не чувствовал себя хорошо.
За эти девять лет мы много сезонов играли без действительно важных игроков, и мы выжили.
В этом сезоне у нас было много травм, и мы не смогли это пережить, но в особенных играх мы обязаны это делать», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола в эфире Sky Sports.
Напомним, Холанд не сыграл в прошлой игре против «Реала» в Лиге чемпионов (1:3) из-за травмы колена.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
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