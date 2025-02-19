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  • Холанд не попал в старт «Ман Сити» на матч с «Реалом» из-за повреждения колена, заявил Гвардиола: «Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо»
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Холанд не попал в старт «Ман Сити» на матч с «Реалом» из-за повреждения колена, заявил Гвардиола: «Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо»

Пеп Гвардиола объяснил, почему Эрлинг Холанд не сыграет с «Реалом» с первых минут.

«Манчестер Сити» встретится с мадридским клубом в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. Холанд начнет игру на скамейке запасных. До сегодняшнего дня норвежец выходил в стартовом составе на все 34 матча АПЛ и ЛЧ в этом сезоне. 

«Недостаточно близок [к оптимальным кондициям]. Вчера он немного потренировался, но сегодня утром сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы выбрали другого игрока», – сказал главный тренер «горожан». 

Напомним, форвард получил повреждение в матче против «Ньюкасла» в АПЛ (4:0). Он уходил с поля, держась за колено. 

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саймона Байковски
logoЛа Лига
logoЭрлинг Холанд
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
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