Холанд не попал в старт «Ман Сити» на матч с «Реалом» из-за повреждения колена, заявил Гвардиола: «Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо»

Пеп Гвардиола объяснил, почему Эрлинг Холанд не сыграет с «Реалом» с первых минут.

«Манчестер Сити » встретится с мадридским клубом в ответном стыковом матче Лиги чемпионов. Холанд начнет игру на скамейке запасных. До сегодняшнего дня норвежец выходил в стартовом составе на все 34 матча АПЛ и ЛЧ в этом сезоне.

«Недостаточно близок [к оптимальным кондициям]. Вчера он немного потренировался, но сегодня утром сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы выбрали другого игрока», – сказал главный тренер «горожан».

Напомним, форвард получил повреждение в матче против «Ньюкасла» в АПЛ (4:0). Он уходил с поля, держась за колено.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.