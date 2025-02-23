Холанд не сыграет с «Ливерпулем». Форварда «Сити» нет даже в запасе

Эрлинг Холанд не сыграет против «Ливерпуля».

Встреча 26-го тура АПЛ пройдет сегодня в Манчестере , начало – в 19:30 по московскому времени.

С первых минут в составе «горожан» на поле выйдут Эдерсон, Льюис, Хусанов, Аке, Гвардиол, Гонсалес, Фоден, Савиньо, Доку, Де Брюйне, Мармуш.

Запасные: Ортега, Диаш, Ковачич, Грилиш, Гюндоган, Силва, Рейс, Нунеш, Макати.

Напомним, Холанд не сыграл в прошлой игре против «Реала» в Лиге чемпионов (1:3) из-за травмы колена .