Холанд не сыграет с «Ливерпулем». Форварда «Сити» нет даже в запасе
Эрлинг Холанд не сыграет против «Ливерпуля».
Встреча 26-го тура АПЛ пройдет сегодня в Манчестере, начало – в 19:30 по московскому времени.
С первых минут в составе «горожан» на поле выйдут Эдерсон, Льюис, Хусанов, Аке, Гвардиол, Гонсалес, Фоден, Савиньо, Доку, Де Брюйне, Мармуш.
Запасные: Ортега, Диаш, Ковачич, Грилиш, Гюндоган, Силва, Рейс, Нунеш, Макати.
Напомним, Холанд не сыграл в прошлой игре против «Реала» в Лиге чемпионов (1:3) из-за травмы колена.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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