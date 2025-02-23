Янг процитировал Моуринью после падения и отмены пенальти против «МЮ»: «Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы»
«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 26-м туре АПЛ. На 93-й минуте защитник «ирисок» Янг, ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр.
Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.
«Очко есть очко, вперед и вверх!
Решения, ракурсы 👀🤷🏾♂️. «Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы», – написал Янг в соцсетях.
В 2014 году экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью, на тот момент работавший в «Челси», прокомментировал судейство этой фразой.
📹 Майк Дин был уверен, что пенальти на Янге легитимен. После просмотра VAR и отмены экс-судья внезапно передумал 😂
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