Янг процитировал Моуринью после падения и отмены пенальти против «МЮ»: «Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы»

Эшли Янг процитировал Жозе Моуринью, говоря о судействе в матче с «Ман Юнайтед».

«Эвертон » дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 26-м туре АПЛ . На 93-й минуте защитник «ирисок» Янг, ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр.

Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.

«Очко есть очко, вперед и вверх!

Решения, ракурсы 👀🤷🏾‍♂️. «Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы», – написал Янг в соцсетях.

В 2014 году экс-тренер «Манчестер Юнайтед » Моуринью , на тот момент работавший в «Челси», прокомментировал судейство этой фразой.

📹 Майк Дин был уверен, что пенальти на Янге легитимен. После просмотра VAR и отмены экс-судья внезапно передумал 😂