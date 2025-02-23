Слот о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Не слежу за этим делом, оно не влияет на текущий сезон. Если они подписали четверых игроков зимой, значит, им это нужно»
Сегодня «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити» в рамках 26-го тура АПЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Ранее «горожанам» были предъявлены обвинения в 115 различных нарушениях финансовых правил. Слушания по делу завершились в декабре.
«Эти обвинения не являются частью моего пребывания здесь. Я не слежу за этим делом, потому что оно не влияет на текущий сезон. Иногда я вижу заголовки, но не слежу за ними.
[Траты «Ман Сити»] меня не волнуют. Я вижу лишь, что летом они потеряли Хулиана Альвареса и заменили только Савио, так что у них было такое же лето, как у нас.
Зимой они усилились, потому что, вероятно, чувствовали, что им это нужно. В этом все дело. Я не знаю, почему они подписали четверых игроков», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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