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  • Слот о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Не слежу за этим делом, оно не влияет на текущий сезон. Если они подписали четверых игроков зимой, значит, им это нужно»
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Слот о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Не слежу за этим делом, оно не влияет на текущий сезон. Если они подписали четверых игроков зимой, значит, им это нужно»

Арне Слот заявил, что не следит за делом «Манчестер Сити».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити» в рамках 26-го тура АПЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «горожанам» были предъявлены обвинения в 115 различных нарушениях финансовых правил. Слушания по делу завершились в декабре.

«Эти обвинения не являются частью моего пребывания здесь. Я не слежу за этим делом, потому что оно не влияет на текущий сезон. Иногда я вижу заголовки, но не слежу за ними.

[Траты «Ман Сити»] меня не волнуют. Я вижу лишь, что летом они потеряли Хулиана Альвареса и заменили только Савио, так что у них было такое же лето, как у нас.

Зимой они усилились, потому что, вероятно, чувствовали, что им это нужно. В этом все дело. Я не знаю, почему они подписали четверых игроков», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
финансовый фэйр-плей
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
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