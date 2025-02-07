Рамос о выборе 93-го номера в «Монтеррее»: «93-я минута была самым эпичным моментом. Это дань уважения «Реалу» и моей карьере»

Серхио Рамос объяснил, почему будет играть под 93-м номером за «Монтеррей».

Мексиканский клуб накануне объявил о переходе экс-защитника сборной Испании. Стало известно, что Серхио взял 93-й номер – в честь гола, забитого за «Реал» на 93-й минуте в финале Лиги чемпионов в 2014 году с «Атлетико» (4:1). Эта победа в ЛЧ стала десятой для клуба.

«93-я минута была самым эпичным моментом, и это дань уважения всему «Реалу» и моей карьере.

Как можно лучше разделить это со всеми вами, с Мексикой, «Монтерреем» и с нашими фанатами?» – сказал Рамос.

В «Мадриде» также отреагировали на выбор экс-игрока.

«Номер, выбранный легендой нашего клуба: наша 93-я минута. Посвящение всем болельщикам «Реала» в память о моменте, который изменил нашу историю», – говорится в сообщении «сливочных».