Флик о 2:0 с «Лас-Пальмасом»: «Барса» сыграла не лучшим образом, было больше проблем, чем обычно. Гол Ольмо был важен для нас и для него»
Ханс-Дитер Флик критически оценил игру «Барселоны» в матче с «Лас-Пальмасом».
В 25-м туре Ла Лиги каталонская команда одержала выездную победу со счетом 2:0.
«После матча я чувствую усталость. Мы сыграли не лучшим образом. Это был очень сложный матч, но все в порядке.
Именно для этого у нас есть игроки на скамейке запасных. У них есть все, чтобы забивать, и это их работа. Думаю, что иногда это лучший вариант, который у нас есть, чтобы они могли помогать нам в игре, но то, что одни играют, а другие нет, зависит от моего решения.
Думаю, что 5-10% всегда зависит от владения мячом и контроля. Сегодня мы играли не так, как хотелось бы, поэтому у нас было больше проблем, чем обычно.
Гол Ольмо был очень важен как для нас, так и для него. Его выход на поле был очень позитивным моментом», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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