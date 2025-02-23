«Барселона» не проигрывает в 2025 году – 11 побед и 2 ничьих

«Барселона» не проигрывает с начала 2025 года.

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика обыграла «Лас-Пальмас » (2:0) в 25-м туре Ла Лиги , одержав 5-ю победу подряд.

«Барселона » еще ни разу не проигрывала с начала года – в 2025-м каталонцы выиграли 11 матчей и дважды сыграли вничью в различных турнирах.

«Барса» лидирует в Ла Лиге, набрав 54 очка в 25 турах. В следующем матче «блауграна» встретится с «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании.