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«Барселона» выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 13:1. Дальше – «Атлетико»

«Барселона» одержала 5-ю победу подряд.

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

До этого «Барселона» выиграла 4 матча подряд во всех турнирах. Всего на этом отрезке каталонцы забили 13 голов, пропустив лишь один.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании. Игра пройдет во вторник, 25 февраля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЛас-Пальмас
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoАтлетико
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