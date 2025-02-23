«Барселона» выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 13:1. Дальше – «Атлетико»
«Барселона» одержала 5-ю победу подряд.
Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Лас-Пальмас» (2:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.
До этого «Барселона» выиграла 4 матча подряд во всех турнирах. Всего на этом отрезке каталонцы забили 13 голов, пропустив лишь один.
В следующем матче «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании. Игра пройдет во вторник, 25 февраля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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