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  • Аморим о работе в «МЮ»: «Я ожидал, что будет трудно, но не настолько. Если бы вы сказали, что я выиграю 4 матча из 14, я бы подумал, что вы сумасшедший»
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Аморим о работе в «МЮ»: «Я ожидал, что будет трудно, но не настолько. Если бы вы сказали, что я выиграю 4 матча из 14, я бы подумал, что вы сумасшедший»

Рубен Аморим высказался о неудачных результатах «Манчестер Юнайтед».

«Если бы в самом начале вы сказали мне, что я выиграю 4 матча из 14, я бы вам не поверил. Я бы сказал, что вы сумасшедший, знаете ли. И это для меня самое неприятное», – сказал главный тренер манкунианцев. 

После этого португальского специалиста спросили, связаны ли его чувства с тем, что во главе «Спортинга» он больше привык побеждать.

«Дело в тренерской гордости – вне зависимости от того, что было в прошлом. Ты работаешь в «Манчестер Юнайтед» и проиграл девять матчей в Премьер-лиге...

Как игрок... Ты знаешь, что в такие моменты бывает очень трудно что-то изменить. И мы переживаем этот момент. Я ожидал, что будет трудно, но не настолько», – добавил Аморим.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Eurosport
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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