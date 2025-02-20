Шмейхель об «МЮ»: «Мы становимся хуже, было много тренеров, но нет руководства сверху. Аморим производит впечатление сильного лидера. Проблема в том, что изменить состав сейчас невозможно»

Петер Шмейхель поделился мнением о проблемах «Манчестер Юнайтед».

О том, что он чувствует, видя нынешнюю ситуацию в «Юнайтед»

«Конечно, это больно. Медленно, год за годом, мы становимся немного хуже, у нас было много тренеров, но нет руководства сверху.

Мне было особенно жаль Оле- [Гуннара Сульшера]. Он мог бы проделать большую работу, если бы ему помогли сверху, но у него этого не было.

Но мне очень нравится Рубен [Аморим ]. Впервые я уверен, что мы взяли нужного парня. Он знает, чего хочет. У него потрясающие коммуникативные навыки, и он храбрый. Он отвечает на все вопросы и производит впечатление очень сильного лидера. Вот что нам нужно».

О том, есть ли у него сомнения по поводу того, что Аморим придерживается схемы 3-4-3, которая не подходит команде

«Он придерживается того, что знает. Но настоящая проблема в том, что состав команды очень дорогой, и многие игроки получают высокие зарплаты.

Сейчас изменить состав команды практически невозможно», – сказал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед ».