Шмейхель об «МЮ»: «Мы становимся хуже, было много тренеров, но нет руководства сверху. Аморим производит впечатление сильного лидера. Проблема в том, что изменить состав сейчас невозможно»
О том, что он чувствует, видя нынешнюю ситуацию в «Юнайтед»
«Конечно, это больно. Медленно, год за годом, мы становимся немного хуже, у нас было много тренеров, но нет руководства сверху.
Мне было особенно жаль Оле-[Гуннара Сульшера]. Он мог бы проделать большую работу, если бы ему помогли сверху, но у него этого не было.
Но мне очень нравится Рубен [Аморим]. Впервые я уверен, что мы взяли нужного парня. Он знает, чего хочет. У него потрясающие коммуникативные навыки, и он храбрый. Он отвечает на все вопросы и производит впечатление очень сильного лидера. Вот что нам нужно».
О том, есть ли у него сомнения по поводу того, что Аморим придерживается схемы 3-4-3, которая не подходит команде
«Он придерживается того, что знает. Но настоящая проблема в том, что состав команды очень дорогой, и многие игроки получают высокие зарплаты.
Сейчас изменить состав команды практически невозможно», – сказал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед».
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