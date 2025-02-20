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  • Саа об «МЮ»: «Я бы вернул Погба без колебаний, по сравнению с этой полузащитой у него другой настрой. Поль показал бы Амориму и фанатам, что он все еще один из лучших игроков в мире»
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Саа об «МЮ»: «Я бы вернул Погба без колебаний, по сравнению с этой полузащитой у него другой настрой. Поль показал бы Амориму и фанатам, что он все еще один из лучших игроков в мире»

Луи Саа по-прежнему хочет видеть Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

В ноябре полузащитник, отбывающий дисквалификацию из-за допинга, покинул «Ювентус» в качестве свободного агента. Француз выступал в первой команде «МЮ» в c 2011 по 2012 год, а затем с 2016 по 2022 год.

«Я бы без колебаний вернул Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». И дело не только в составе, который у нас сейчас, с травмами и всем прочим, но и во всех тех элементах, которые он привносит как игрок. Нам нужны гарантии, нам нужно качество, нам нужна уверенность, нам нужно лидерство, и у этого парня есть возможность показать, насколько он этого хочет.

Погба может показать, что у него есть возможность стать одним из лучших в лиге на этой позиции, особенно с мотивацией и сосредоточенностью, которые у него есть, чтобы понять, где он может стать лучше и что в своей игре ему нужно адаптировать.

Это возможность подписать кого-то очень мотивированного. Он, очевидно, по-прежнему будет иметь огромную уверенность в своих способностях. Я уверен, что по сравнению с этой полузащитой «Юнайтед», у него другой игровой настрой. Так что это легко... Я уверен, что Погба хочет быть на виду. Он хочет вернуться во французскую сборную как можно скорее, поэтому ему просто нужно выбрать правильный проект. Чтобы вернуться в национальную команду, ему нужно показать, что он все еще может играть на высшем уровне.

«Юнайтед» подпишет игрока, сосредоточенного на достижении своих целей, потому что он так долго не играл. Я уверен, что самым важным для Погба было бы показать Амориму и болельщикам «Манчестер Юнайтед», что он по-прежнему один из лучших игроков в мире», – сказал бывший форвард манкунианцев Best Betting Sites.

Саа о Погба: «Хотел бы, чтобы с «МЮ» он написал еще одну главу. Он может быстро стать одним из лучших в составе, когда в форме. В мире лишь несколько игроков могут сделать то, что он»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoПоль Погба
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Франции по футболу
logoРубен Аморим
болельщики
logoЛуи Саа
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