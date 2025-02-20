«Реал» оправдывал Беллингема словами Роналду о разнице между выражениями fuck off и fuck you. Дисциплинарный комитет не убедили доводы клуба
Полузащитник «Реала» получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме матча «Осасуна» – «Реал» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал в протоколе, что полузащитник мадридцев сказал ему «иди на ### (на фиг)».
Мадридский клуб предоставил дисциплинарному комитету записи трансляции и заключение эксперта, чтобы доказать, что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you. Также одним из аргументов «Реала» стало интервью Криштиану Роналду от 2018 года, в котором португалец говорил о разнице между этими выражениями.
«Наконец, в дополнение к отчету лингвистического эксперта, следует отметить публичные заявления знаменитого игрока Криштиану Роналду, который провел большую часть своей профессиональной карьеры в Англии, и многих других игроков, выступавших в Англии.
Англоговорящим спортсменам известно, что выражение fuck off используется английскими игроками на поле и не приводит к дисциплинарным санкциям со стороны судей, поскольку оно не является оскорбительным или презрительным.
Кроме того, мы ссылаемся на заявление, сделанное самим удаленным игроком, в котором говорится, что он не выражал никакого презрения или оскорбления, что показывает, что выражение fuck off, которое было использовано игроком, но не зафиксировано в отчете судьи, не является оскорблением или проявлением неуважения к судье.
По всем этим причинам мы просим, чтобы вышеупомянутое удаление не имело дисциплинарных последствий», – говорилось в ходатайстве мадридского клуба.
Доводы «Реала» не убедили комитет в том, что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you. Игрок был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги
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