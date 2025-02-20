  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» оправдывал Беллингема словами Роналду о разнице между выражениями fuck off и fuck you. Дисциплинарный комитет не убедили доводы клуба
34

«Реал» оправдывал Беллингема словами Роналду о разнице между выражениями fuck off и fuck you. Дисциплинарный комитет не убедили доводы клуба

Стало известно, как «Реал» пытался оправдать Джуда Беллингема.

Полузащитник «Реала» получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме матча «Осасуна» – «Реал» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал в протоколе, что полузащитник мадридцев сказал ему «иди на ### (на фиг)».

Мадридский клуб предоставил дисциплинарному комитету записи трансляции и заключение эксперта, чтобы доказать, что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you. Также одним из аргументов «Реала» стало интервью Криштиану Роналду от 2018 года, в котором португалец говорил о разнице между этими выражениями. 

«Наконец, в дополнение к отчету лингвистического эксперта, следует отметить публичные заявления знаменитого игрока Криштиану Роналду, который провел большую часть своей профессиональной карьеры в Англии, и многих других игроков, выступавших в Англии.

Англоговорящим спортсменам известно, что выражение fuck off используется английскими игроками на поле и не приводит к дисциплинарным санкциям со стороны судей, поскольку оно не является оскорбительным или презрительным.

Кроме того, мы ссылаемся на заявление, сделанное самим удаленным игроком, в котором говорится, что он не выражал никакого презрения или оскорбления, что показывает, что выражение fuck off, которое было использовано игроком, но не зафиксировано в отчете судьи, не является оскорблением или проявлением неуважения к судье.

По всем этим причинам мы просим, чтобы вышеупомянутое удаление не имело дисциплинарных последствий», – говорилось в ходатайстве мадридского клуба. 

Доводы «Реала» не убедили комитет в том, что Беллингем сказал fuck off, а не fuck you. Игрок был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
контент
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шмейхель об «МЮ»: «Мы становимся хуже, было много тренеров, но нет руководства сверху. Аморим производит впечатление сильного лидера. Проблема в том, что изменить состав сейчас невозможно»
12 минут назад
«МЮ» через 2 дня после смерти сотрудницы Фиппс, работавшей в клубе 56 лет, связался с ее родственниками, чтобы обсудить ситуацию с абонементами Кэт. В клубе заявили, что не пытались их отозвать
514 минут назад
«Когда видишь девушку в клубе, хочешь ее трахнуть. Сегодня так же: надо трахнуть соперника. Хер должен быть вот таким!» Тренер «Шатору» и клуб извинились за видео предматчевой установки
3516 минут назадФото
Акинфеев об уходе костяка ЦСКА: «Полгода мы держались на плаву. Обыграли «Реал» дважды. С 2019-го меняем составы – ничего не происходит»
1028 минут назад
Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у ФКСБ, «Рома» примет «Порту», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мидтьюлландом»
833 минуты назад
Товарищеский матч. «Спартак» вырвал победу у «Торпедо» благодаря голу Солари
6946 минут назад
Слуцкий о ЦСКА: «Мы были самым эффективным клубом Европы по соотношению цены и качества. Инспекторы из УЕФА думали, что у нас какой-то черный нал, огромные деньги»
2951 минуту назад
Карвальо о переходе в ЦСКА: «Я шутил, что не хочу становиться пингвином. В России очень холодно»
18сегодня, 15:31
Винисиус упрекнул Камавинга в слишком рискованном фоле на Мармуше. Хавбек «Реала» пропустил бы матч 1/8 финала ЛЧ, если бы получил желтую
31сегодня, 15:21
У Артуро Видаля максимально романтичная девушка. Что она ему подарила?
сегодня, 15:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Матч за Суперкубок Армении перенесли из-за снегопада. Новую дату объявят дополнительно
3 минуты назад
Ловчев об отношении европейских футбольных союзов к России: «Они не переобуются, но их переобуют. Инфантино и Чеферин – марионетки в руках политиков»
4 минуты назад
Антони о «Бетисе»: «Здесь я нашел себя, просыпаюсь и засыпаю с улыбкой каждый день. Город здесь лучше, солнце тоже очень помогает»
827 минут назад
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» примет «Гент», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
533 минуты назад
Мбаппе нравится, что их с Винисиусом, Беллингемом и Родриго называют «Фантастической четверкой»: «Да, мы играем лучше с каждым днем и приносим жертвы, которых требует Анчелотти»
642 минуты назад
Слот о Нуньесе против «Виллы»: «Я могу принять любой промах, особенно от игрока, который забил 2 важных гола «Брентфорду». Но это засело у него в голове, об этом я хочу поговорить с ним»
354 минуты назад
Депутат Милонов: «Исходя из побед, Санкт-Петербург можно назвать футбольной столицей России. Но мне бы хотелось, чтобы там было больше команд»
12сегодня, 15:30
Холанд после вылета «Сити» из ЛЧ: «Всегда побеждать невозможно, иногда приходится сталкиваться с таким и извлекать уроки. Мы снова поднимемся вместе»
6сегодня, 15:23
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» примет «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема – в субботу
сегодня, 15:16Live
Форвард «Жироны» Стуани о матче с «Реалом»: «Мы бы не поехали на «Бернабеу», если бы думали, что судья будет свистеть против нас. Мы считаем, что давление и споры не повлияют»
4сегодня, 15:13