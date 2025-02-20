Анчелотти после хет-трика Мбаппе: «Килиан способен выйти на уровень Роналду, но придется потрудиться. Криштиану задал очень высокую планку»
Карло Анчелотти отреагировал на сравнение Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.
– Способен ли Мбаппе показывать статистику уровня Криштиану?
– У него есть мастерство, необходимое для достижения таких показателей, но ему придется потрудиться, потому что Криштиану задал очень высокую планку.
Но Килиан с большим энтузиазмом относится к игре за эту команду, и он способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет. Ему нужно работать, – сказал главный тренер «Реала».
Мбаппе сделал хет-трик в ответном стыковом матче с «Манчестер Сити». У француза 28 голов в 38 играх за мадридский клуб.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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