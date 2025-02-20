Анчелотти после хет-трика Мбаппе: «Килиан способен выйти на уровень Роналду, но придется потрудиться. Криштиану задал очень высокую планку»

Карло Анчелотти отреагировал на сравнение Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

– Способен ли Мбаппе показывать статистику уровня Криштиану?

– У него есть мастерство, необходимое для достижения таких показателей, но ему придется потрудиться, потому что Криштиану задал очень высокую планку.

Но Килиан с большим энтузиазмом относится к игре за эту команду, и он способен выйти на уровень Роналду. Однако легко не будет. Ему нужно работать, – сказал главный тренер «Реала ».

Мбаппе сделал хет-трик в ответном стыковом матче с «Манчестер Сити ». У француза 28 голов в 38 играх за мадридский клуб.