Мохамед Салах: «Жизнь Холанда проще, потому что он форвард. Вингеру столько забить сложно»

Мохамед Салах заявил, что Эрлингу Холанду проще забивать, чем ему.

– Вас часто сравнивают с Холандом. Что думаете об этом?

– Я очень уважаю Эрлинга. Возможно, мы поговорили всего раз после последней игры. Но он нападающий, поэтому его жизнь проще.

Я, конечно, желаю ему всего наилучшего. Но его жизнь проще, потому что он играет нападающего. Забить столько в качестве вингера довольно сложно. Это вам скажет любой нападающий. Вот почему я вижу разницу между нами, потому что он нападающий, а я вингер, – сказал вингер «Ливерпуля ».

Салаха и Холанд – лидеры гонки бомбардиров АПЛ . Мохамед забил 24 гола в 26 матчах, форвард «Ман Сити » – 19 в 25 играх.