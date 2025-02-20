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  • Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет «девятку», но он вингер! У Мо есть реальный шанс на «Золотой мяч»
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Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет «девятку», но он вингер! У Мо есть реальный шанс на «Золотой мяч»

Маркус Баббель сравнил Мохамеда Салаха с Лионелем Месси.

«Я видел только одного игрока уровня Мохамеда Салаха с подобной статистикой, это Лионель Месси. Ты смотришь на статистику его голов, и кажется, что он играет «девятку», но он вингер! Он не Иан Раш, он не Алан Ширер, он играет на фланге. Это невероятно.

Его статистика забитых мячей необычайна, я могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. И я говорю не только о последнем сезоне, а о последних десяти, он игрок мирового класса. Я очень удивлен, что он никогда не претендовал на «Золотой мяч», я не могу поверить, что он никогда не входил в тройку лучших – он лучший игрок в мире на своей позиции.

У Салаха есть реальный шанс выиграть «Золотой мяч» в этом году, но я думаю, что он достанется игроку «Реала» после того, как они бойкотировали церемонию в этом году. Хотя он [Мохамед] его заслуживает», – сказал экс-игрок «Баварии» и «Ливерпуля» Wette.de.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoМаркус Баббель
logoЛионель Месси
logoМохамед Салах
logoИан Раш
logoАлан Ширер
logoЗолотой мяч
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