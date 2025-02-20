Фердинанд считает «Реал» и «Ливерпуль» фаворитами ЛЧ: «Мерсисайдцы выглядят грозно – у них есть Салах, который может выиграть матч в одиночку»

Рио Фердинанд назвал фаворитов Лиги чемпионов.

«Реал » и «Ливерпуль ». Мерсисайдцы – команда, которая выглядит грозно, и у них в атаке есть такой футболист, как Мохаммед Салах, который может выиграть матч в одиночку», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд .

Команда тренера Карло Анчелотти прошла «Манчестер Сити» (6:3 по сумме двух матчей) в стыковом раунде за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.