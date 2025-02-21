Ханси Флик: «Невообразимо то, как обращаются с судьями в Испании. Нужно подумать об их семьях. Каждый ошибается. Мы должны доверять арбитрам»
Ханс-Дитер Флик выступил в защиту испанских футбольных арбитров.
Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро, который работал на матче «Осасуны» и «Реала» (1:1), рассказал, что не выходил из дома из-за угроз в социальных сетях.
«То, как обращаются с судьями в Испании, просто невообразимо. Нужно подумать об их семьях.
Каждый ошибается, в том числе я. Футболисты и тренеры обязаны защищать арбитров. Мне не нравится то, что происходит.
Мы используем наши силы, чтобы разговаривать с арбитрами. Они принимают решения. Но раньше у нас не было ВАР. Теперь у нас есть ВАР. Мы должны доверять им», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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