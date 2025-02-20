«Спартак» продлил Зорина до 2028-го и отдал хавбека «Ахмату» в аренду без права выкупа
«Спартак» отдал Даниила Зорина в аренду, продлив с ним контракт.
«Спартак» и полузащитник Даниил Зорин продлили соглашение: теперь контракт с игроком рассчитан до 2028 года.
При этом 20-летний футболист проведет весну в «Ахмате». Аренда в клуб из Грозного рассчитана до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера.
«Мы желаем Даниилу получать регулярную игровую практику и успешно проявить в аренде, чтобы вернуться в родной клуб еще сильнее!» – говорится в сообщении «Спартака».
В этом сезоне Зорин провел 4 матча в Мир РПЛ за «Спартак», не отметившись результативными действиями. Статистика игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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