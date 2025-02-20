«Спартак» продлил Зорина до 2028-го и отдал хавбека «Ахмату» в аренду без права выкупа

«Спартак» отдал Даниила Зорина в аренду, продлив с ним контракт.

«Спартак » и полузащитник Даниил Зорин продлили соглашение: теперь контракт с игроком рассчитан до 2028 года.

При этом 20-летний футболист проведет весну в «Ахмате ». Аренда в клуб из Грозного рассчитана до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера.

«Мы желаем Даниилу получать регулярную игровую практику и успешно проявить в аренде, чтобы вернуться в родной клуб еще сильнее!» – говорится в сообщении «Спартака».

В этом сезоне Зорин провел 4 матча в Мир РПЛ за «Спартак», не отметившись результативными действиями. Статистика игрока доступна по ссылке .