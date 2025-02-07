Ловчев о Зорине в «Спартаке»: «Есть желание играть и доказывать – иди в другой клуб. Сидя в запасе и выходя на 15 минут, совершенствоваться сложно»

Евгений Ловчев высказался о ситуации с Даниилом Зориным.

Сообщалось , что «Спартак» хочет переподписать контракт с 20-летним хавбеком перед тем, как отдать его в аренду в «Ахмат». В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел 4 матча.

«Зорину нужно поговорить с главным тренером. Или Станкович ему скажет: ты мне нужен, или иди в другую команду и набирайся игрового опыта. Есть ведь недавний пример, когда Абаскаль начал тренировать «Спартак», то ярко засветились Мелешин и Игнатов. И где они сейчас?

Если у тебя желание играть и доказывать свою силу, иди в другой клуб. А если хочешь сидеть в запасе, значит, сиди. Но сидя в запасе и выходя на 15 минут, совершенствоваться сложно. И только тренер знает, даст он ему игровое время или нет», – сказал экс-футболист сборной СССР и «Спартака ».