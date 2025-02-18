«Ахмат» арендует Зорина у «Спартака» без права выкупа. Гендиректор грозненцев подтвердил: «Завтра будет в команде, надеюсь»

В «Ахмате» подтвердили договоренность об аренде Даниила Зорина.

«С Зориным все получилось. Надеюсь, завтра будет в команде. Это аренда без права выкупа.

Занимаемся усилениями, все сложно, но мы стараемся», – сказал гендиректор «Ахмата » Ахмед Айдамиров.

В сезоне-2024/25 Зорин провел 4 матча в Мир РПЛ в составе «Спартака ». Соглашение 20-летнего полузащитника с красно-белыми действует до 2026 года.