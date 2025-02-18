«Ахмат» арендует Зорина у «Спартака» без права выкупа. Гендиректор грозненцев подтвердил: «Завтра будет в команде, надеюсь»
В «Ахмате» подтвердили договоренность об аренде Даниила Зорина.
«С Зориным все получилось. Надеюсь, завтра будет в команде. Это аренда без права выкупа.
Занимаемся усилениями, все сложно, но мы стараемся», – сказал гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
В сезоне-2024/25 Зорин провел 4 матча в Мир РПЛ в составе «Спартака». Соглашение 20-летнего полузащитника с красно-белыми действует до 2026 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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