«Атлетико» – академии испанского языка на фоне слухов о связях с судьей Монтеро: «Хотим избежать англицизма fake news. Какой синоним порекомендуете: «ложь», «вздор», «измышления», «брехня»?»
Ранее мадридский клуб опроверг слухи о связях с судьей Хосе Мунуэрой Монтеро, заявив, что не заключал никаких контрактов с компанией арбитра.
Пресс-служба «Атлетико» в соцсети X (бывший Twitter) обратилась к Королевской академии испанского языка (RAE) – главному учреждению, ответственному за регулирование испанского языка, обеспечение его надлежащего использования и ведение официального словаря.
«Дорогие друзья из RAE, приносим извинения за то, что снова беспокоим вас очередным вопросом по теме, которая стала актуальной в последние часы.
Мы хотим избежать англицизма fake news и думали заменить его словом hoax, но видим, что в вашем словаре есть несколько синонимов: «ложь», «обман», «вздор», «измышления», «брехня», «сплетня».
Какой из них вы порекомендуете использовать? Большое спасибо», – говорится в посте клуба.
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