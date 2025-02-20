Мбаппе нравится, что их с Винисиусом, Беллингемом и Родриго называют «Фантастической четверкой»: «Да, мы играем лучше с каждым днем и приносим жертвы, которых требует Анчелотти»
Килиану Мбаппе нравится их совместное с партнерами по «Реалу» прозвище.
Француза вместе с Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом и Родриго называют «Фантастической четверкой» с отсылкой к команде супергероев из Marvel Comics.
«Да, нам оно нравится. Я думаю, что мы играем очень хорошо.
Мы играем лучше с каждым днем и приносим те жертвы, которых требует от нас тренер [Карло Анчелотти]», – сказал нападающий «Реала» Movistar.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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