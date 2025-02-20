Мбаппе – игрок недели в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче с «Сити»

Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Реала » сделал хет-трик в ответном стыковом матче против «Ман Сити » (3:1).

Мбаппе обошел в голосовании полузащитника «ПСЖ » Витинью (гол «Бресту»), вингера ПСВ Ноа Ланга (ассист в игре с «Ювентусом») и полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю (гол «Монако»).