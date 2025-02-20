Мбаппе – игрок недели в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче с «Сити»
Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Нападающий «Реала» сделал хет-трик в ответном стыковом матче против «Ман Сити» (3:1).
Мбаппе обошел в голосовании полузащитника «ПСЖ» Витинью (гол «Бресту»), вингера ПСВ Ноа Ланга (ассист в игре с «Ювентусом») и полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю (гол «Монако»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Лиги чемпионов
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