Джуд Беллингем: «У Мбаппе был медленный старт в «Реале». Потребовалось время, чтобы адаптироваться. Невероятно то, чего он добился в карьере. Играть вместе с Килианом – великолепно»

Джуд Беллингем прокомментировал игру Килиана Мбаппе.

Нападающий «Реала» сделал хет-трик в ответном стыковом матче против «Манчестер Сити » за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Играть вместе с Килианом – великолепно. Если отдать ему мяч, ты понимаешь, что он способен создать момент.

Наша работа – попытаться создать для тройки наших форвардов наилучшие позиции на поле. Я тоже стараюсь проникать в штрафную площадь.

Когда Килиан получает мяч в этих зонах, в которых ему нравится находиться, то он становится опасным футболистом. Он может использовать и левую ногу, и правую. Именно в таком стиле он и забил пару голов в этом матче.

Невероятно то, чего он добился в карьере. У него был медленный старт в «Реале». Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться», – сказал полузащитник «Реала » Джуд Беллингем .

«Реал» снес «Сити» хет-триком Мбаппе. Даже слишком легко