Джуд Беллингем: «У Мбаппе был медленный старт в «Реале». Потребовалось время, чтобы адаптироваться. Невероятно то, чего он добился в карьере. Играть вместе с Килианом – великолепно»
Джуд Беллингем прокомментировал игру Килиана Мбаппе.
Нападающий «Реала» сделал хет-трик в ответном стыковом матче против «Манчестер Сити» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Играть вместе с Килианом – великолепно. Если отдать ему мяч, ты понимаешь, что он способен создать момент.
Наша работа – попытаться создать для тройки наших форвардов наилучшие позиции на поле. Я тоже стараюсь проникать в штрафную площадь.
Когда Килиан получает мяч в этих зонах, в которых ему нравится находиться, то он становится опасным футболистом. Он может использовать и левую ногу, и правую. Именно в таком стиле он и забил пару голов в этом матче.
Невероятно то, чего он добился в карьере. У него был медленный старт в «Реале». Ему потребовалось время, чтобы адаптироваться», – сказал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Eurosport
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