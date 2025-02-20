Слот о Нуньесе против «Виллы»: «Я могу принять любой промах, особенно от игрока, который забил 2 важных гола «Брентфорду». Но это засело у него в голове, об этом я хочу поговорить с ним»
Вчера «Ливерпуль» и бирмингемский клуб сыграли вничью (2:2) в 29-м туре АПЛ.
При счете 2:2 во втором тайме мерсисайдцы провели атаку, в которой Доминик Собослаи с правого фланга штрафной сделал передачу на дальнюю штангу, но Дарвин Нуньес не попал в пустые ворота, отправив мяч выше створа.
«Я могу принять любой промах, особенно от игрока, который забил 2 очень важных гола в ворота «Брентфорда» (2:0). Я бы предпочел, чтобы он забил, но слово «шанс» говорит само за себя.
Я могу это принять, но сложнее с его поведением после этого момента, он слишком засел у него в голове, и это не был привычный Дарвин, который отрабатывает сзади. Он был слишком разочарован, упустив этот шанс, и поэтому ему чего-то не хватило.
Всегда лучше иметь настрой Эндо, он продолжает бороться и всегда готов, немногие на это способны. Дело не в шансе, а в том, что происходило через 20 минут после него, вот о чем я хочу поговорить с Дарвином.
Проигрывать со счетом 1:2 в матче против «Виллы» не входило в наши планы. Я сказал в перерыве, что могу показать им моменты, которые они создали, и что это нелогично, поэтому сказал продолжать, и что у нас еще будут шансы.
Слишком часто в этом сезоне мы упускали множество возможностей. Мы не украли много очков, большую часть времени мы получали то, что заслуживали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Промах дня: Дарвин почти с линии вратарской по пустым! Классика
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