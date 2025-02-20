Фаулер о Нуньесе против «Виллы»: «Один из худших промахов в сезоне. Дарвин недостаточно думает об игре. Отличный пас Собослаи, а он промахнулся – этого не может быть»

Робби Фаулер оценил промах Дарвина Нуньеса против «Астон Виллы».

«Астон Вилла » и «Ливерпуль » сыграли 2:2 в матче 29-го тура АПЛ .

При счете 2:2 во втором тайме мерсисайдцы провели атаку, в которой Доминик Собослаи с правого фланга штрафной сделал передачу на дальнюю штангу, но Дарвин Нуньес не попал в пустые ворота, отправив мяч выше створа.

«Он недостаточно думает об игре. Если не хватает уверенности, то нужно вернуться к основам. Надо взять мяч, коснуться его и протащить на пять ярдов. Делайте простые вещи. Всегда нужно возвращаться к основам и играть проще.

Плохой промах, очень плохой промах. Один из худших промахов, которые мы видели в этом сезоне.

Доминик Собослаи сделал ему отличный пас, а тот промахнулся, преступно промахнулся с восьми ярдов. Этого не может быть», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер.

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