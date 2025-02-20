Фаулер о Нуньесе против «Виллы»: «Один из худших промахов в сезоне. Дарвин недостаточно думает об игре. Отличный пас Собослаи, а он промахнулся – этого не может быть»
«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли 2:2 в матче 29-го тура АПЛ.
При счете 2:2 во втором тайме мерсисайдцы провели атаку, в которой Доминик Собослаи с правого фланга штрафной сделал передачу на дальнюю штангу, но Дарвин Нуньес не попал в пустые ворота, отправив мяч выше створа.
«Он недостаточно думает об игре. Если не хватает уверенности, то нужно вернуться к основам. Надо взять мяч, коснуться его и протащить на пять ярдов. Делайте простые вещи. Всегда нужно возвращаться к основам и играть проще.
Плохой промах, очень плохой промах. Один из худших промахов, которые мы видели в этом сезоне.
Доминик Собослаи сделал ему отличный пас, а тот промахнулся, преступно промахнулся с восьми ярдов. Этого не может быть», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер.
Промах дня: Дарвин почти с линии вратарской по пустым! Классика
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий