Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. «Ливерпуль» несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Астон Виллой».

Матч 29-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 2:2.

«Это была отличная игра. Мне не казалось, что мы проигрывали 1:2 к перерыву заслуженно, но я был разочарован. Мы сравняли счет во втором тайме, у нас было несколько хороших моментов, чтобы третий, но затем мы могли даже проиграть. Это была отличная игра, но я недоволен результатом.

Мне казалось, что мы хорошо оборонялись, не могу сказать, что у «Виллы » было много моментов для взятия ворот. Нужно, чтобы у команды был нейтральный или положительный баланс по голам со стандартов, а мы пропустили один мяч и не забили ни одного. Мы забили два хороших гола и создали достаточно моментов для победы.

Мы играли с «Вулвс» на выезде и обыграли их со счетом 2:1, но на последних минутах нам тоже было тяжело. Эти игроки привыкли к такому и привыкли бороться за трофеи. Сегодня мы играли очень хорошо, но важно и то, как играет соперник.

Каждая команда должна играть с каждой по два раза, и на этой неделе у нас матчи с «Виллой» и «Манчестер Сити» на выезде, но сегодня мы не проиграли. Мы хотели большего, и единственное, в чем мы можем себя винить, – несколько раз мы не получали того, что заслуживали. Нельзя к этому привыкать», – сказал Слот.