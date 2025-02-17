CTA отрицает наличие предвзятости в отношении «Мадрида» в судействе. «Реал» не изменил мнение по эпизоду с фолом Ромеро на Мбаппе в матче с «Эспаньолом» (Marca)

Появились данные о мнении «Реала» после встречи с судейским комитетом.

Представители мадридского клуба посетили офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола » (0:1), когда арбитр Алехандро Муньис Руис показал желтую карточку Карлосу Ромеро за фол против Килиана Мбаппе.

«CTA отрицает наличие предвзятости в отношении «Мадрида » в судействе, и это логично. Клуб выразил свою точку зрения.

Аудиозаписи матча с «Эспаньолом» были изучены. Решения обсуждались, но это не изменило прежнего мнения клуба о решениях, принятых в том матче.

Система была бы более терпимой для всех, если бы существовала общая политика прозрачности, как в судейских действиях, так и в квалификациях. CTA заявляет, что открыта для внесения изменений в этом отношении.

Встреча прошла в очень серьезной, но вежливой атмосфере», – заявили источники в мадридском клубе.