CTA отрицает наличие предвзятости в отношении «Мадрида» в судействе. «Реал» не изменил мнение по эпизоду с фолом Ромеро на Мбаппе в матче с «Эспаньолом» (Marca)
Представители мадридского клуба посетили офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1), когда арбитр Алехандро Муньис Руис показал желтую карточку Карлосу Ромеро за фол против Килиана Мбаппе.
«CTA отрицает наличие предвзятости в отношении «Мадрида» в судействе, и это логично. Клуб выразил свою точку зрения.
Аудиозаписи матча с «Эспаньолом» были изучены. Решения обсуждались, но это не изменило прежнего мнения клуба о решениях, принятых в том матче.
Система была бы более терпимой для всех, если бы существовала общая политика прозрачности, как в судейских действиях, так и в квалификациях. CTA заявляет, что открыта для внесения изменений в этом отношении.
Встреча прошла в очень серьезной, но вежливой атмосфере», – заявили источники в мадридском клубе.
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