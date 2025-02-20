Кварацхелия о «ПСЖ»: «Выиграть ЛЧ – цель и мечта клуба. Уровень наших футболистов очень высок – приятно быть в такой команде, я счастлив»

Хвича Кварацхелия заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Вчера парижане одержали домашнюю победу над «Брестом » в стыковом матче турнира со счетом 7:0 (10:0 по сумме двух встреч). В 1/8 финала «ПСЖ » сыграет с «Ливерпулем» или «Барселоной».

«Было важно победить. Выиграть 7:0 не так-то просто, так что мы очень довольны. Уровень наших игроков очень высок – приятно играть в этой команде, я счастлив.

Способны ли мы выиграть Лигу чемпионов? Все возможно. Победить – это наша цель, наша мечта. Сделаем все возможное, чтобы добиться этого», – сказал Хвича Кварацхелия после матча в интервью Canal+.

«ПСЖ» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 25:4. Серия без поражений – 19 игр