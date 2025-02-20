«ПСЖ» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 25:4. Серия без поражений – 19 игр

«ПСЖ» одержал седьмую победу подряд.

Команда тренера Луиса Энрике обыграла «Брест » (7:0) в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Таким образом, парижане продлили победную серию до семи матчей во всех турнирах с общим счетом 25:4.

Более того, французский клуб не проигрывает на протяжении 19 игр кряду во всех соревнованих.

В 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» может встретиться либо с «Ливерпулем», либо с «Барселоной». В Лиге 1 команда лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков в 22 матчах.