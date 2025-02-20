Маскерано о матче в Канзас-Сити при минус 15: «В таких условиях невозможно играть. Это не по-человечески. Месси забил фантастический гол»
Хавьер Маскерано заявил о непростых условиях матча в Канзас-Сити.
«Интер Майами» обыграл «Канзас-Сити» (1:0) в первом матче 1-го раунда Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Игра прошла в Канзас-Сити при температуре минус 15.
«Я очень горд, потому что считаю, что в таких условиях невозможно играть.
Это не по-человечески. Поэтому я очень горжусь, потому что футболисты выложились на 100%, с полной отдачей, с большим настроем. Мы довольны», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Победный гол во втором тайме забил Лионель Месси, который провел на поле весь матч.
«Фантастический гол. Возможно, для людей, которые его знают, это нормально, потому что он забивал такие голы 1000 раз. Но нам очень повезло, что он в нашей команде», – сказал Хавьер Маскерано.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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