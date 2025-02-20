Маскерано о матче в Канзас-Сити при минус 15: «В таких условиях невозможно играть. Это не по-человечески. Месси забил фантастический гол»

Хавьер Маскерано заявил о непростых условиях матча в Канзас-Сити.

«Интер Майами » обыграл «Канзас-Сити» (1:0) в первом матче 1-го раунда Кубок чемпионов КОНКАКАФ . Игра прошла в Канзас-Сити при температуре минус 15.

«Я очень горд, потому что считаю, что в таких условиях невозможно играть.

Это не по-человечески. Поэтому я очень горжусь, потому что футболисты выложились на 100%, с полной отдачей, с большим настроем. Мы довольны», – сказал главный тренер «Интер Майами».

Победный гол во втором тайме забил Лионель Месси , который провел на поле весь матч.

«Фантастический гол. Возможно, для людей, которые его знают, это нормально, потому что он забивал такие голы 1000 раз. Но нам очень повезло, что он в нашей команде», – сказал Хавьер Маскерано .