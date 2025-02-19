Мбаппе забил 27 голов в 38 играх за «Реал». Килиан отличился в четырех матчах подряд

Килиан Мбаппе забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Реала » открыл счет на 4-й минуте матча с «Манчестер Сити » в Лиге чемпионов (2:0, первый тайм), а на 33-й стал автором дубля.

Ранее он поразил ворота «Осасуны» и «Атлетико» в чемпионате Испании , а также отличился в первой игре с «горожанами».

В общей сложности у француза уже 27 голов в 38 играх в составе мадридцев.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .