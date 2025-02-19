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Мбаппе забил 27 голов в 38 играх за «Реал». Килиан отличился в четырех матчах подряд

Килиан Мбаппе забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Реала» открыл счет на 4-й минуте матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (2:0, первый тайм), а на 33-й стал автором дубля. 

Ранее он поразил ворота «Осасуны» и «Атлетико» в чемпионате Испании, а также отличился в первой игре с «горожанами».

В общей сложности у француза уже 27 голов в 38 играх в составе мадридцев.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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logoЛига чемпионов УЕФА
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