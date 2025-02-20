Мотта после вылета из ЛЧ от ПСВ: «Я бы ничего не сделал по-другому. «Юве» тоже создавал моменты»
Тиаго Мотта не стал бы ничего менять в проигранном матче Лиги чемпионов.
Сегодня «Ювентус» проиграл ПСВ в экстра-таймах стыкового матча (1:3) и выбыл из Лиги чемпионов по сумме двух встреч (3:4).
«Я не думаю, что ПСВ хотел пройти дальше сильнее нас. В некоторых ситуациях они были лучше, но мы также создавали моменты.
Я бы ничего не сделал по-другому. Мы сделали три вынужденные замены, Копмейнерсу было нехорошо, вчера у него была температура. Камбьязо не мог продолжать.
Очень больно, но это часть работы – сразу вставать и думать о следующем матче с «Кальяри», – заявил тренер «бьянконери».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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