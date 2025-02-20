Гол Веа ПСВ засчитали после ВАР. Арбитр изначально отменил взятие ворот из-за офсайда у Келли

Гол «Ювентуса» ПСВ засчитали после ВАР.

На 63-й минуте матча Тимоти Веа забил и сделал счет 1:1.

Изначально арбитр Славко Винчич отменил гол из-за офсайда у Ллойда Келли , посчитав, что защитник «Юве» влиял на эпизо. Но после консультации с ВАР арбитр решил засчитать взятие ворот.

Фото: скриншот трансляции

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