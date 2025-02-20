Гол Веа ПСВ засчитали после ВАР. Арбитр изначально отменил взятие ворот из-за офсайда у Келли
Гол «Ювентуса» ПСВ засчитали после ВАР.
На 63-й минуте матча Тимоти Веа забил и сделал счет 1:1.
Изначально арбитр Славко Винчич отменил гол из-за офсайда у Ллойда Келли, посчитав, что защитник «Юве» влиял на эпизо. Но после консультации с ВАР арбитр решил засчитать взятие ворот.
Фото: скриншот трансляции
Спорт’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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