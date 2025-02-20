Все три команды Серии А в стыках ЛЧ вылетели. У «Ювентуса», «Милана» и «Аталанты» одна победа на троих в 6 матчах с ПСВ, «Фейеноордом» и «Брюгге»

Три клуба из Италии вылетели из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей.

Сегодня «Ювентус » проиграл ПСВ в дополнительное время (1:3) и выбыл из турнира по сумме двух встреч (3:4). Первый матч закончился победой «бьянконери» со счетом 2:1.

Днем ранее «Милан » уступил «Фейеноорду » (0:1, 1:1), а «Аталанта » – «Брюгге» (1:2, 1:3).

Единственным представителем Серии А в Лиге чемпионов остался «Интер», напрямую вышедший в 1/8 финала.