  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Все три команды Серии А в стыках ЛЧ вылетели. У «Ювентуса», «Милана» и «Аталанты» одна победа на троих в 6 матчах с ПСВ, «Фейеноордом» и «Брюгге»
25

Все три команды Серии А в стыках ЛЧ вылетели. У «Ювентуса», «Милана» и «Аталанты» одна победа на троих в 6 матчах с ПСВ, «Фейеноордом» и «Брюгге»

Три клуба из Италии вылетели из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей.

Сегодня «Ювентус» проиграл ПСВ в дополнительное время (1:3) и выбыл из турнира по сумме двух встреч (3:4). Первый матч закончился победой «бьянконери» со счетом 2:1.

Днем ранее «Милан» уступил «Фейеноорду» (0:1, 1:1), а «Аталанта» – «Брюгге» (1:2, 1:3).

Единственным представителем Серии А в Лиге чемпионов остался «Интер», напрямую вышедший в 1/8 финала.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoФейеноорд
logoМилан
logoПСВ
logoБрюгге
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАталанта
logoИнтер
logoвысшая лига Бельгия
logoвысшая лига Нидерланды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» вылетел из ЛЧ, проиграв ПСВ в гостях – 1:3! Фламинго забил решающий мяч в 1-м экстра-тайме
17319 минут назад
Гол Веа ПСВ засчитали после ВАР. Арбитр изначально отменил взятие ворот из-за офсайда у Келли
3сегодня, 21:39Фото
Главные новости
Гвардиола о вылете из ЛЧ: «Поздравляем «Реал», победила лучшая команда. «Сити» не заслуживал выйти в 1/8. Мы впервые не смогли провести хороший сезон в этом турнире»
1через 1 минуту
«Реал» сыграет с «Атлетико» или «Байером» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Барсой», ПСВ – с «Арсеналом» или «Интером», «Боруссия» – с «Лиллем» или «Астон Виллой»
117 минут назад
Победитель пары «Реал» – «Ман Сити» выигрывал ЛЧ в трех предыдущих розыгрышах. Испанцы выбили англичан в этом сезоне
68 минут назад
«Реал», «ПСЖ», «Боруссия» и ПСВ вышли в 1/8 финала ЛЧ
3014 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» прошел «Ман Сити», «Ювентус» вылетел от ПСВ, «ПСЖ» забил 7 голов «Бресту», «Боруссия» выбила «Спортинг»
149319 минут назад
«Ювентус» вылетел из ЛЧ, проиграв ПСВ в гостях – 1:3! Фламинго забил решающий мяч в 1-м экстра-тайме
17319 минут назад
Мбаппе о хет-трике «Сити»: «Я приезжал в «Реал» не для того, чтобы играть плохо. Если благодаря моим голам мы выиграем титулы, я подпишусь на это своей кровью»
1620 минут назад
«Ман Сити» потерял шансы на требл, вылетев из ЛЧ от «Реала». У «горожан» остались АПЛ и Кубок Англии
1921 минуту назад
Анчелотти про 3:1 с «Сити»: «Совершенная игра в обороне и атаке. «Реал» действовал как единое целое, и каждый игрок проявил себя»
2628 минут назад
Гвардиола проиграл «Реалу» третий матч подряд, в 7 последних – одна победа. С «Барсой» было 9 побед и 2 поражения в 15 играх
2229 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
515 минут назад
7:0 – самая крупная победа «ПСЖ» в еврокубках. Поражение «Бреста» – самое серьезное среди французских клубов в ЛЧ
134 минуты назад
Слот о 2:2 с «Астон Виллой»: «Отличная игра, но я недоволен результатом. «Ливерпуль» несколько раз не получал того, что заслуживал. Нельзя к этому привыкать»
735 минут назад
«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»
443 минуты назад
Эмери о 2:2 с «Ливерпулем»: «Вилла» была близка к тому, чтобы забить на последней минуте. У нас было больше возможностей выиграть в финальные 20 минут»
751 минуту назад
Ван Дейк о 2:2 с «Виллой»: «Разочарован, у «Ливерпуля» были шансы выиграть, но соперник усложнил задачу. Мы перепробовали все, но этого было недостаточно. Теперь сосредоточимся на «Сити»
17сегодня, 21:52
Хвича забил 2-й гол за «ПСЖ» – в 7-м матче. У вингера также 2 ассиста в составе парижан
5сегодня, 21:46
Президент «Урала» о контракте Селихова: «Может, летом у Саши «Барселона» появится или еще кто-то – так здорово отыграет. Обсудим в конце сезона»
сегодня, 21:40
Гол Веа ПСВ засчитали после ВАР. Арбитр изначально отменил взятие ворот из-за офсайда у Келли
3сегодня, 21:39Фото
Баббель о Салахе: «Могу сравнить его только с Месси по бомбардирским способностям. По статистике кажется, что он играет «девятку», но он вингер! У Мо есть реальный шанс на «Золотой мяч»
3сегодня, 21:36