Паркер о возвращении Погба в «МЮ»: «Они уже сделали шаг назад, подписав его раньше. Фергюсон отпустил его не просто так. Это будет не решение тренера, а подрыв его авторитета»

Пол Паркер высказался о возможном возвращении Поля Погба в «МЮ».

«Стоит учитывать, сколько времени он уже не играет. Нужно смотреть на то, чем он занимается в плане пиара и как себя продвигает. Это будет шаг назад. Они уже сделали шаг назад, подписав его раньше. Алекс Фергюсон отпустил его не просто так. В клубе понимали, что что-то было не так. Они попробовали снова – и это не сработало.

Вернуться за ним сейчас? Это будет не решение тренера, а подрыв его авторитета. Это не шаг вперед. Если говорить о его игровых качествах, в плане креативности в полузащите, а у «Юнайтед » сейчас есть с этим проблемы, он мог бы ворваться и показать невероятный уровень. Но для клуба это был бы шаг назад.

Иногда действительно стоит сделать шаг назад, чтобы затем двинуться вперед, но в данном случае они просто возвращаются к чему-то старому, покрытому пылью. К чему-то, что уже было запятнано, а теперь они надеются, что оно засияет. Так это не работает. Сейчас клуб должен искать что-то новое, искать великих игроков, которые могут выходить перед 70 000 болельщиков и не бояться.

Может быть, ты не сразу станешь любимцем фанатов, но если ты играешь с сердцем и отдаешься на поле полностью, болельщики скажут: «Мы знаем, что он не может делать того или иного, но мы можем доверять ему, что он поможет нам добиться успеха». Вот так нужно действовать», – сказал бывший защитник «МЮ».