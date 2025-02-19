Закрыто дело об оскорблении девочки в футболке Винисиуса фанатом «Атлетико» перед дерби в 2023-м. Суд посчитал недостаточными доказательства преступления

Суд закрыл дело об оскорблениях ребенка в футболке Винисиуса фанатами «Атлетико».

Напомним, перед дерби с «Реалом» 24 сентября 2023 года ультрас «Атлетико » атаковали темнокожую женщину и ее 8-летнюю дочь, одетых в футболки «Реала » с фамилией и номером Винисиуса Жуниора . При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Ла Лига подала официальную жалобу в прокуратуру в связи с этим инцидентом. Впоследствии был арестован один из болельщиков, предположительно причастных к инциденту.

COPE сообщает, что во вторник следственный суд Мадрида прекратил производство по данному делу из-за недостатка доказательств причастности обвиняемого к преступлению на почве ненависти.

Адвокаты 20-летнего подозреваемого, опознанного заявительницами по футболке фанатского объединения Frente Atletico, настаивали на том, что их подзащитный был неверно идентифицирован. При этом записи с камер видеонаблюдения подтвердили участие задержанного в инциденте, однако в его поведении не было выявлено «агрессии, угроз, оскорблений или враждебного отношения» к заявительницам.

Таким образом, судья счел показания обеих сторон «последовательными и заслуживающими доверия», несмотря на их противоречивость, и принял решение прекратить дело за недостатком доказательств преступления.