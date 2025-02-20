Салах – первый игрок с 15+15 в АПЛ после Азара. Эден набрал столько в сезоне-2018/19
Мохамед Салах повторил достижение Эдена Азара.
Вингер «Ливерпуля» отметился голом и результативной передачей в игре 29-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
У египтянина 24 мяча и 15 голевых пасов в текущем чемпионате Англии. Он стал первым футболистом с как минимум 15 голами и 15 ассистами Премьер-лиге с сезона-2018/19, когда подобное удалось выступавшему за «Челси» Эдену Азару. Бельгиец забил 16 раз и сделал 15 результативных передач.
Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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