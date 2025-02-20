Салах – первый игрок с 15+15 в АПЛ после Азара. Эден набрал столько в сезоне-2018/19

Мохамед Салах повторил достижение Эдена Азара.

Вингер «Ливерпуля » отметился голом и результативной передачей в игре 29-го тура АПЛ с «Астон Виллой ».

У египтянина 24 мяча и 15 голевых пасов в текущем чемпионате Англии. Он стал первым футболистом с как минимум 15 голами и 15 ассистами Премьер-лиге с сезона-2018/19, когда подобное удалось выступавшему за «Челси » Эдену Азару . Бельгиец забил 16 раз и сделал 15 результативных передач.

Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь .