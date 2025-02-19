Тренер «Зенита» Оливейра о Клаудиньо: «Не нашли ему замену, терять игрока с такими качествами очень тяжело. Он был важной фигурой для клуба – играл прекрасно, всегда горели глаза»

Вильям Оливейра заявил, что «Зенит» пока что не нашел замену Клаудиньо.

В конце января клуб объявил о переходе полузащитника в катарский «Аль‑Садд ».

«Клаудиньо был очень важной фигурой для клуба – он играл прекрасно. Самым ярким был первый сезон, он идеально прошел адаптацию и сразу показал очень хорошую игру. Все понимали, насколько он мастер, что может отдавать передачи и обыгрывать. У него всегда горели глаза, он хотел доказать себе, был очень важной фигурой для нашей системы.

Какие‑то моменты мы с ним проговорили, сказали, насколько он важен для нас, что здесь нам еще нужно побеждать, есть определенные общие цели. Последний год у него был сложным, хотел поменять обстановку. Наше руководство пошло навстречу.

С нашей стороны мы благодарны Клауди. Понятно, что терять такого игрока с такими качествами очень тяжело, мы до сих пор не нашли ему замену. Цикл футболиста бывает 3-4 года, за это время он все выиграл и много помогал нам, но пришло время расстаться, это нормально, это футбол. Мы благодарны Клаудиньо, но сейчас надо двигаться дальше, – сказал тренер «Зенита » Вильям Оливейра .

Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года. В составе клуба бразилец по три раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, один раз одержал победу в Фонбет Кубке России.