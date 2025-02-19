Брейдо о «Спартаке» и Мусаеве: «На рынке был интерес к Тамерлану зимой, цифры близки к истине. Он нужен ЦСКА»

В ЦСКА прокомментировали интерес «Спартака» к Тамерлану Мусаеву.

Ранее стало известно , что «Спартак » хотел купить нападающего и был готов заплатить до 10 млн евро, но армейцы отказали.

«Подтверждать конкретное предложение было бы некорректно, потому что в сделке есть всегда несколько сторон и, соответственно, право каждого на неразглашение.

Со своей стороны можем сказать следующее: да, на рынке этой зимой был устойчивый интерес к Тамерлану , цифры в прессе близки к истине. Однако Тамик, как мы все по-дружески его называем, пришел только год назад и стал важнейшей частью команды и коллектива. И, конечно, в свои 23 года и близко не сказал в ЦСКА заключительного слова.

Тамерлан нужен ЦСКА, и иначе этот вопрос зимой не стоял. Понятно, что давно уже на футбольном рынке все покупается и все продается, но когда речь идет о принципиальном сопернике, фактор значимости игрока для ЦСКА является для нас ключевым», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.