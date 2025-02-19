«Спартак» хотел купить Мусаева у ЦСКА и был готов заплатить до 10 млн евро. Армейцы отказали (Иван Карпов)
«Спартак» пытался купить форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» был готов заплатить до 10 млн евро за нападающего армейцев.
Красно-белые начали активные действия 15 января, над трансфером работали гендиректор клуба Олег Малышев и агент Павел Андреев.
Однако ЦСКА сообщил «Спартаку», что 23-летний форвард не продается. Сам Мусаев тоже не хотел уходить.
В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Мусаев забил 7 голов. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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