«Спартак» хотел купить Мусаева у ЦСКА и был готов заплатить до 10 млн евро. Армейцы отказали (Иван Карпов)

«Спартак» пытался купить форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Спартак » был готов заплатить до 10 млн евро за нападающего армейцев.

Красно-белые начали активные действия 15 января, над трансфером работали гендиректор клуба Олег Малышев и агент Павел Андреев .

Однако ЦСКА сообщил «Спартаку», что 23-летний форвард не продается. Сам Мусаев тоже не хотел уходить.

В 18 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Мусаев забил 7 голов. Его статистику можно изучить здесь .