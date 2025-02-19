Алеррандро: «Надеть футболку ЦСКА – знаменательный момент, можно сказать, что моя мечта сбылась. Это большой клуб, а Москва – замечательный город»
Бразильский нападающий стал игроком армейцев 17 февраля, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.
– Я очень счастлив и рад. Для меня надеть футболку ЦСКА – знаменательный момент. Можно сказать, что моя мечта сбылась. Мы очень ждали этого момента.
– Что можете сказать о своей форме? Пару месяцев вы не играли.
– Да, мой последний матч был порядка двух месяцев назад. Сейчас мне необходимо набрать форму и для этого приходится немного работать отдельно от команды. Но можете быть уверены, что очень скоро я наберу кондиции и начну помогать команде.
– Были слухи про вас и «Севилью». Почему вы предпочли ЦСКА?
– Была не только «Севилья», еще другие клубы мной интересовались. Но ЦСКА – большой клуб, а Москва – замечательный город. Это склонило мой выбор в пользу ЦСКА. Плюс мне звонил и подсказывал Мойзес. Он оказал полную поддержку, и это привело к тому, что я оказался в замечательном и большом клубе.
– Помимо «Севильи», были разговоры про «Спартак». Был ли вариант с другим московским клубом?
– «Севилья» – единственный вариант, который просочился в прессу. Если и были другие варианты, то они не афишировались. Это, скорее, работа моих агентов. Поэтому я не могу комментировать, был ли интерес «Спартака» или другого клуба. Я – в ЦСКА, и я сделал абсолютно правильный выбор. И это предложение превалировало над другим, поэтому я его принял.
– Как ваш русский язык?
– У меня есть желание учить русский язык, но сначала я бы хотел приехать в Москву и познакомиться с городом, организовать свое жилье в бытовом плане. А потом уже перейду к изучению русского языка, это есть в планах.
– Помните ли вы Вагнера Лава и Жо, которых привело то же агентство, что работает с вами?
– Я знал и о Жо, и о Вагнере Лаве. Узнал это от моего агентства. У Жо здесь была успешная карьера, как и у других бразильцев. Мне очень приятно, что клуб с такой теплотой и любовью относится к бразильцам. Все бразильцы, кто были в ЦСКА, имели успех. Надеюсь, что я тоже повторю этот же путь и смогу оставить такой же след, который смогли оставить мои соотечественники, – сказал Алеррандро.
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